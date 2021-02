De Frutos s sredine igrišča potrdil zmago Levanteja nad Atleticom

Špansko prvenstvo, sobotni pari 24. kola

V 24. kolu španskega prvenstva je vodilni Atletico znova izgubil točke. Tokrat kar vse tri, saj ga je v Madridu premagal Levante z 2:0.Madridčani v zadnjem času izgubljajo pomembne točke v boju za naslov. Na zadnjih štirih tekmah so zmagali le enkrat in osvojili le 5 izmed 12 možnih točk.Atletico je na domačem igrišču pokazal več in sprožil kar 28 strelov, vendar pa se je odličniizkazal z 10 obrambami in ostal nepremagan.Na drugi strani je Levante streljal le dvakrat v okvir vrat slovenskega reprezentančnega vratarja, vendar pa dosegel dva gola.Levante je povedel v 30. minuti, ko jestreljal z roba kazenskega prostora, žoga pa je zadela enega izmed domačinov in premagala nemočnega Oblaka.Večino tekme je bil boljši Atletico, a neuspešno zaključeval priložnosti. V samem zaključku je bil v 91. minuti ob streluzanesljiv Cardenas, minuto zatem pa je bil nenatančen šeAtletico je krenil po točko in ob zadnjem udarcu iz kota je v kazenski prostor pritekel tudi Jan Oblak. Gostje so se ubranili in krenili v protinapad, ki ga je z natančnim strelom s sredine igrišča zaključil»Ne bom iskal izgovorov. Trener je tisti, ki mora poskrbeti, da imajo igralci vsa potrebna “orodja”, ne glede na to, kdo je na zelenici. Ekipe, ki bodo najmočnejše v težkih trenutkih, bodo bližje naslovu,« je po tekmi dejal domači trenerElche - Eibar 1:0 (Calvo)Atletico Madrid - Levante 0:2 (Morales 30., De Frutos 95.)Oblak je branil za AtleticoValencia - Celta Vigo (18.30)Valladolid - Real Madrid (21)