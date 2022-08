Lewandowski pritegnil več gledalcev kot Neymar, Ibrahimović, Ronaldinho ...

Katalonski nogometni velikan Barcelona je danes, teden dni pred začetkom nove sezone španskega prvenstva, tudi uradno predstavil največjo poletno okrepitev. Poljski zvezdnik Robert Lewandowski je na stadion Camp Nou privabil več kot 55.000 navijačev.

Poljak, ki se je navijačem pokazal v novem dresu blaugrane s številko 9, je tako na Camp Nou privabil več privržencev kluba kot Brazilec Neymar leta 2013, Zlatan Ibrahimović leta 2009 ali Ronaldinho leta 2003 in Thierry Henry leta 2007.

V klubu so se odločili, da bo imel nekdanji Bayernov napadalec število 9, potem ko je na ameriški turneji še igral s številko 12. Pred njim je devetico, s to številko je osem let igral tudi za Bayern, pri Barceloni lani nazadnje nosil Memphis Depay. Pred njim pa med drugimi tudi Luis Suarez, Zlatan Ibrahimović, Samuel Eto'o in Patrick Kluivert.

»Ni bilo lahko, verjemite mi. Lahko smo izpeljali vse skupaj, ker si je igralec želel priti k Barci. Danes je zgodovinski dan,« je ob predstavitvi Lewandowskega dejal predsednik kluba Joan Laporta.

Poljak se je navijačem najprej predstavil s pozdravom v katalonščini. »Ponosen sem, da sem tukaj. Dolga pot je bila, toda na koncu sem pred vami. Zelo sem vesel, prepričan sem, da se bomo na tem stadionu veselili številnih uspehov in golov,« je nato dejal Lewandowski.

Laporta je dodal, da je Poljak eden ključnih pri prenovi kluba oziroma novi poti, na kateri se je znašel klub po velikih finančnih težavah v zadnjih letih in temeljiti prenovi, tudi kadrovski. »Danes smo videli, kako vznemirjeni so navijači. Prihajamo na novo stopnjo in on je ključen pri tem,« je še dodal Laporta.