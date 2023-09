Kaj imajo skupnega Erling Haaland, Kylian Mbappe in Benjamin Šeško

V nadaljevanju preberite:

Kako močna, nepredvidljiva in priljubljena je liga prvakov? Po prvih tekmah te sezone je že mogoče oceniti kotacijo najodmevnejšega nogometnega tekmovanja na svetu. O moči lige prvakov ni vredno polemizirati: zadnjih deset zmagovalcev svetovnega klubskega prvenstva prihaja iz Evrope. O priljubljenosti ni dvoma – poskušajte dobiti vstopnico za katerikoli derbi te jeseni. Arabci in Američani bi dali za morebiten sedež v ligi prvakov celo premoženje, toda zaman.

Erling Haaland in Kylian Mbappe sta le zadnja produkta tekmovanja, ki je že v prvem kolu nove sezone ponudilo nogometni javnosti nova imena – med strelce so se vpisali 18-letni Francoz Mathys Tel (Bayern), 19-letni Izraelec Oscar Gloukh (Salzburg), njegov vrstnik Gavi (Barcelona) in še leto starejši Benjamin Šeško (Leipzig). V tekstu tudi o tem, kako sta povezana z ligo prvakov Cristiano Ronaldo in Lionel Messi.