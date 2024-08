Liga prvakov še bolj napeta, Čeferin bo razveselil Buffona in Ronalda

V nadaljevanju preberite:

Drevi bo želo pozornost prvo dejanje v zgodovinski sezoni lige prvakov 2024/25. Grimaldi Forum v Monaku bo danes in jutri prizorišče žreba reformiranih klubskih tekmovanj Uefe – prvi dan bo namenjen prenovljeni ligi prvakov, petek žrebu parov evropske in konferenčne lige.

Liga prvakov bo v novi sezoni prinesla navijačem še več tekem, več spektakularnih večerov in nepredvidljivosti. Redni del tekmovanja bo na sporedu do konca januarja, v njem bo 36 klubov (štirje več kot doslej) odigralo po osem tekem (dve več kot doslej), razvrščeni bodo v enotni ligi z eno lestvico (doslej osem skupin s po štirimi klubi). Prvih osem si bo neposredno zagotovilo končnico, ekipe na položajih od 9 do 24 se bodo v osmih dvobojih pomerile za osem preostalih vstopnic v marčevsko osmino finala.

Kaj prinaša nova sezona, kakšne bodo reforme v vseh treh Uefinih klubskih tekmovanjih in zakaj bo Uefa izvedla žreb parov s pomočjo računalnika?