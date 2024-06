Dvoboj predsednikov, Aleksander Čeferin je pustil čakati Florentina Pereza

Od prve omembe superlige sta se na nasprotnih bregovih znašla predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in predsednik Reala Madrida Florentino Perez. Njuno razmerje je vse odtlej vse prej kot prijateljsko, pravzaprav ju povezujejo ostre in tudi nesramne besede. Toda liga prvakov je tekmovanje, ki ju, želela ali ne, povezuje. Slovenec uspešno poveljuje najdonosnejšemu projektu krovne evropske organizacije, Španec pa v njem s kraljevskim klubom tudi brez njegove superlige zmaguje in kuje dobičke.

Odkar je Čeferin na čelu Uefa, je Real s Perezom na predsedniškem stolčku kraljevskega kluba osvojil tri lige prvakov.

Na predvečer zadnjega dejanja evropske klubske sezone se predsednika nista mogla izogniti drug drugem. Združila ju je Uefina protokolarna skupna večerja v Old Billingsgateu, nekdanji viktorijanski tržnici, ki je bila spremenjena v prizorišče za dogodke in zabave imenitnežev.

A ni steklo vse tako enostavno. Perezov zgodnji prihod okoli pol sedme ure, pol ure pred uradnim začetkom večerje, je bil nenavaden, potem ... Medtem ko se je Realova delegacija direktorjev dopolnjevala iz minute v minute in jo je okrepil tudi novopečeni predsednik Nogometne zveze Španije Pedro Rocha, gostitelja Čeferina in njegovih mož ni bilo od nikjer. V španskem taboru so se že spraševali, ali se je Čeferin želel izogniti soočenju s Perezom, še posebej po uhajanju nekaterih delo posnetkov različnih pogovorov med predsednikom Uefa in odstavljenim bivšim predsednikom Nogometne zveze Španije Luisom Rubialesom.

Nogometnim imenitnežem je le odleglo. Deset minut po 20. uri je na prizorišče prišel tudi Čeferin. Gala večerja z obema tekmecema, ki so ju obkrožali številni gostje, je le dobila prijetnejšo nadaljevanje na najvišji ravni.