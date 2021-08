Lionel Messi blizu prestopa k PSG za 40 milijonov evrov na sezono

Joan Laporta obupano vije roke. Foto Pau Barrena/AFP

Darilo za Pochettina

Argentinski nogometni zvezdnik, ki po več kot dveh desetletjih ne bo več igral za španskega velikana Barcelono, se po poročanju več medijev iz Francije, Španije in Južne Amerike najverjetneje seli k francoskemu Paris Saint-Germainu.Messi je prost igralec, potem ko so pri Barceloni priznali, da si ga zaradi finančnih težav in pravil lige ne morejo več privoščiti in posledično podpisati nove pogodbe z njim, kljub 50-odstotnemu znižanju plače.Čeprav je madridski As poročal, da so pri Chelseaju hoteli sestanek z Messijevimi predstavniki, pa naj bi bil na prvem mestu želja prav PSG. Kot poroča football-italia.net, naj bi pogajanja končali v 24 urah in naj bi Messi nosil dres PSG v sezoni, ki se v Franciji začenja nocoj.Argentinski reprezentant, ki je nedavno osvojil naslov južnoameriškega prvaka z Argentino, bi se tako med drugim pridružil nekdanjemu soigralcu, francoskemu zvezdniku, nekdanjemu tekmecu in kapetanu Reala Madrida, Italijanomainter kopici drugih odličnih nogometašev, ki jih vodi argentinski trener. Francoski L'Equipe ocenjuje, da v klubu pripravljajo dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono, po njej pa bi Messiju pripadlo 40 milijonov evrov na sezono.Predsednik nogometnega kluba Barcelona Joan Laporta je danes na novinarski konferenci potrdil, da Messi že proučuje ponudbe drugih klubov in poudaril, da Barcelona ni smela tvegati finančnega zloma s podaljšanjem Messijeve pogodbe, za katero sta se obe vpleteni strani dogovorili pred nekaj tedni. »Včeraj smo uvideli, da je zgodbe konec. Takrat sem se zadnjič pogovarjal z Lionelovim očetom,« je poudaril predsednik Kataloncev.Barcelona ima po poročanju španskih medijev za 1,2 milijarde evrov dolgov, več kot polovica tega zneska pa mora odplačati v kratkem času. »Obstaja čas pred Messijem in po njem. Bil je ikona kluba, večno mu bomo hvaležni,« je zaključil Laporta.