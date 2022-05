Liverpool s premešano zasedbo premagal svetnike, City v zadnje kolo le s +1

Liverpool je po osvojitvi druge trofeje v sezoni – poleg ligaškega pokala so izbranci Jürgna Kloppa v lovu na zgodovinski poker lovorik minuli konec tedna v klubske vitrine pospravili še pokal FA – potreboval najmanj točko na tekmi 37. kola premier league, če se je še želel obdržati v boju za državni naslov. Enajst dni pred finalom lige prvakov v Parizu, kjer rdeče čaka madridski Real, je trener Jürgen Klopp močno premešal udarno zasedbo, v kateri denimo ni bilo prostora za poškodovana Mohameda Salaha in Virgila van Dijka, poleg Andrewa Robertsona pa so na klopi dvoboj na južni angleški obali začeli denimo tudi kapetan Jordan Henderson, Thiago Alcantara, Naby Keita in Luis Diaz, medtem ko niti na klopi ni bilo na spregled Trenta Alexandra-Arnolda.

Začelo se je slabo za goste, ki so po izjemnem strelu Nathana Redmonda z roba kazenskega prostora zaostali v 13. minuti, a je v 27. izid po podaji Dioga Jote z natančnim strelom poravnal Takumi Minamino, ki je pri Southamptonu že preživel del svoje otoške kariere. Jota je imel na začetku drugega polčasa po podaji junaka nedavne zmage nad Chelseajem na Wembleyju, grškega branilca Konstantinosa Tsimikasa, lepo priložnost za popoln preobrat, a je za las zgrešil, Jota je nato v 56. minuti zaposlil Harveyja Elliotta, ki pa je zatresel le zunanji del mreže.

Hud pritisk gostov se je obrestoval v 67. minuti, ko se je pred vrati svetnikov najbolje odzval Joel Matip in tudi s kančkom sreče z glavo lepo zadel za sicer povsem zasluženo vodstvo. V drugi polovici sezone neprepoznavna rdeče-bela zasedba, ki ji poveljuje Avstrijec Ralph Hasenhüttl (v predsedniški loži pa srbski mogotec Dragan Šolak), ni zmogla resnejšega odgovora, s katerim bi vsaj malce ogrozila vodstvo 19-kratnih angleških prvakov.

Rekordna 20. krona (izenačili bi se z večnim rivalom Manchester Unitedom), sicer šele druga za Liverpoolčane po ustanovitvi premier league, bo na voljo v zadnjem kolu, ki bo na sporedu v nedeljo (17.00), ko bo Liverpool potreboval tudi uslugo svoje legende Stevena Gerrarda na klopi Aston Ville. Ta bo gostovala pri branilcu naslova Manchester Cityju, ki ima po zaslugi remija na zadnji ligaški preizkušnji z West Ham Unitedom (2:2) spet le točko naskoka pred Liverpoolom. Rdeči bodo na Anfieldu gostili Wolverhampton, kot prvi angleški klub pa lahko še vedno osvojijo vse štiri glavne naslove v eni sezoni.