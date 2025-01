Liverpoolova legenda bo pri 44 postal dedek

Letos bo minilo 20 let od zgodovinske tekme finala lige prvakov v Istanbulu, na kateri je Liverpool nadoknadil tri gole zaostanka proti Milanu in se veselil petega naslova. Preobrat je začel kapetan Steven Gerrard, ki je na koncu dvignil pokal.

Dve desetletji kasneje se bo Stevie G spet veselill »trofeje«. Pri 44 letih bo namreč postal dedek. Najstarejša od treh hčerk, vplivnica Lilly (20), je na družbenih omrežjih sporočila, da je noseča.

Nedavno se je udeležil tekme veteranov. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

»Najina mala skrivnost. Najboljša novica, mini midva na poti,« je na instagramu, kjer ima 210.000 sledilcev, zapisala Lilly ter objavila dva pozitivna testa na nosečnost, fotografijo ultrazvoka in par otroških copatkov. Oče je Lee Byrne, sin poslovneža spornega slovesa, s katerim je v zvezi od leta 2022.

Gerrard, ki deluje kot trener pri savdskem klubu Al-Ettifaq, se je že odzval in v komentarju zapisal: »Komaj čakam. Odlična novica, čestitke, rada te imava.« Steven in žena Alex imata tudi hčerki Lexie (18) in Lourdes (13) ter sina Lia (8).