Ljubljančani v lovu za novim trenerjem

Goran Stanković ni več glavni trener nogometašev Olimpije. Kakor so potrdili na spletni strani »zeleno-belih«, so Stankoviću ponudili, da ostane v klubu v drugi pomembni vlogi. Za zdaj še ni znano, kdo bo novi trener moštva iz Ljubljane.



»Goran Stanković je ekipo prevzel s svežo energijo in pravo vizijo. Moštvo je po zimskem premoru dvignil na višjo raven. Zahvaljujem se mu, da je Olimpijo vodil s srcem in vključevanjem mladih domačih igralcev,« je v izjavi za javnost sporočil predsednik kluba Milan Mandarić in dodal, da konec sezone kljub osvojitvi nove pokalne lovorike ni bil takšen, kot so si ga želeli.



»Zato sem se odločil, da z novo sezono pozdravimo novega trenerja. Za ljudi, kot je Goran, ki Olimpijo nosijo v srcu, bodo vrata našega kluba vedno odprta. Tudi zato sem mu ponudil, da še naprej ostane del kluba,« je še razkril prvi mož Olimpije, ki je sezono 2020/21 v državnem prvenstvu končala na tretjem mestu za Muro in Mariborom.

