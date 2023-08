Ljubljanska kotlina je ljubljanska

Olimpija je v napornem ritmu domačih in evropskih tekem v 4. kolu 1. SNL gostila Domžale, ki jih je prvič vodil nekdanji Olimpijin strateg in igralec Dušan Kosić. Domžalčani so favoriziranim zeleno-belim sicer nudili dober odpor, a bili na koncu prekratki za kakšno točko. Vse tri je domačim zagotovil Marcel Ratnik, ki je zadel z velike razdalje. Ekipa trenerja Joaa Henriquesa je po treh tekmah pri dveh zmagah in porazu, Domžale pa pri zmagi, neodločenem izidu in porazu.

Olimpija je v uvodnih minutah prevladovala, si priigrala nekaj (pol)priložnosti, najnevarnejši pa je bil Pedro Lucas, ko je v sedmi minuti po kotu z leve strani streljal z glavo, Gašper Tratnik v domžalskih vratih pa je dobro posredoval. V 35. minuti je napadalec Domžal Gašper Černe na drugi strani zadel, ko je odvzel žogo Matevžu Vidovšku, vendar je sodnik dosodil prekršek nad ljubljanskim vratarjem. Štiri minute zatem pa je Olimpija po prekršku Jana Đapa nad Svitom Sešlarjem prišla do enajstmetrovke. To je v 41. minuti zanesljivo unovčil Rui Pedro.

Vidovšek pa je moral znova posredovati v 43. minuti po prostem strelu Danijela Šturma, razpoloženi domžalski nogometaš pa je imel malce zatem še eno lepo priložnost, a je žogo poslal čez gol. Nekaj skrbi je nato v ljubljanske vrste vnesla poškodba kapetana Timija Maxa Elšnika, ki je še pred koncem prvega polčasa zapustil igrišče zaradi udarca v gleženj.

V 52. minuti pa so Domžalčani izenačili. Po podaji z leve strani je Vidovšek žogo odbil v sredino, kjer pa je bil Luka Topalović in jo poslal v mrežo za 1:1. Že sedem minut pozneje pa so gostitelji spet povedli. Takrat se je za strel s približno 30 metrov odločil Ratnik in premagal Tratnika, ki je stal nekoliko preveč iz svojih vrat.

Olimpija je nato spet imela več od igre, v 74. minuti pa je Rui Pedro le za nekaj centimetrov zgrešil cilj. Takoj zatem je na drugi strani zagrozila domžalska zasedba. Najprej je Šturm z roba kazenskega prostora zadel prečko, do odbite žoge je prišel Černe, vendar je izvrstno posredoval Vidovšek. Ta je ustavil tudi nov Topalovićev strel v 76. minuti.