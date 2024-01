Lovrić ima vse večjo veljavo, napadalcu Verone zagrozili s smrtjo

V italijanskem nogometnem prvenstvu ne poznajo večjega premora, aktivni so bili tudi konec tedna. Najbolj dramatično je bilo na tekmi med Interjem in Verono ter po njej. Milančani so namreč prišli do zmage v 93. minuti tekme (2:1), sedem minut pozneje je Verona zapravila še najstrožjo kazen. Izvajalec Thomas Henry je nato v nedeljo prejel celo grožnje s smrtjo …

Vse večjo veljavo dobiva tudi Sandi Lovrić v majici Udineseja. V Vidmu je resda zmagal Lazio (1:2), podajalec za edini gol črno-belih pa je bil prav slovenski reprezentant, ki je igral do 83. minute. »Trener Gabrielle Cioffi mu je zaupal ključe od zvezne vrste Udineseja, na njem je, da se izkaže tako pri razdiranju akcij tekmeca kot pri ofenzivnem delu. Vrnil mu je tudi s prostega strela, prek katerega je Udinese izenačil izid v tekmi z Laziem,« so zapisali novinarji ob Lovrićevi oceni 6. Udinese bo igral naslednjo tekmo v nedeljo (18) v Firencah.