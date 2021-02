Luis Suarez je prišel zastonj in odide lahko zastonj

David Villa je sklenil triletno pogodbo, odšel je že po prvem letu. FOTO: Juan Medina/Reuters



Se bo odločil kot David Villa?

je iz Barcelone odšel brez centa odškodnine, a podobno se ob Urugvajčevem odhodu po koncu sezone pod nosom lahko obrišejo tudi pri madridskemu Atleticu. Zastopniki najboljšega napadalca in strelca vodilnega moštva španskega prvenstva so ob podpisu dveletne pogodbe z Atleticom izsilili dodatek, po katerem napadalec lahko odide brez odškodnine že po prvi sezoni.Med aneksi je tudi tak, ki bo Suarezu navrgel še večji denarni dodatek, če bo zabil vsaj dvajset golov. Kaže mu dobro, saj je pri št. 16.Kot kaže se tako Atletico kot Suarez ne belita las s tem, da bi se poleti razšla. Suarez je star že 34 let in se pri madridskem velikanu ter pod taktirko trenerja Diega Simeoneja počuti zelo dobro.Podobno, a triletno pogodbo je, ko se je vrnil iz Barcelone, leta 2013 sklenil tudi. Po prvi sezoni je najboljši strelec španske nogometne reprezentance v zgodovini (59 golov) odšel v ZDA k FC New York, kjer je igral skupaj z nekdanjim slovenskim reprezentantom