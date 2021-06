Luka Modrić o aroganci Angležev

Kapetan Hrvaške Luka Modrić je dan pred tekmo zbodel privržence angleške nogometne reprezentance, ki bo danes ob 15. uri prva ovira svetovnih podprvakov v skupini A na evropskem prvenstvu. Realov zvezdnik je na novinarski konferenci pojasnil, zakaj Hrvatje vselej dajejo več v tekmah proti Angliji, ki so jo nazadnje premagali v polfinalu SP v Rusiji (2:1).



»Ni bilo mišljeno o nogometaših, pač pa o ljudeh okoli reprezentance. Novinarji, komentatorji so bili arogantni in podcenjujoči," je o glasnih kritikah izpred treh let odgovarjal najboljši nogometaš na svetu iz leta 2018, ki si je privoščil besedni dvoboj z angleškimi novinarji. Enemu od njih je na vprašanje, kakšno taktiko pripravljajo Angliji, zajedljivo odgovoril. "Zdaj bi želeli, da vam odkrijem kar vse. Ne morem govoriti o podrobnosti ...," je zabelil druženje s sedmo silo.

