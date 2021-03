Madridska prepirljivca osrečila Barcelono

Atletico Madrid je zapravil priložnost, da bi iz šampionske bitke izločil Reala, ki je v zadnjem trenutku ujel točko, potem ko je Karim Benzema v 88. minuti premagal znova zanesljivega in pri golu nemočnega Jana Oblaka. FOTO: Susana Vera/Reuters



United ustavil City

Anthony Martial je že v 34 sekundi izsilil prekršek Gabriela Jesusa (levo) za enajstmetrovko v manchestrskem derbiju. FOTO: Peter Powell/AFP

Darko Milaniču pri Slovanu iz Bratislave kaže odlično. Po zmagi v derbiju ima odprto pot do naslova. FOTO: ŠK Slovan Bratislava



Darko Milanič s Slovanom hiti proti naslovu

Legionarji 8.3.2021

Derbi mestnih »prepirljivcev« Atletica in Reala je pripadel tretjemu – Barceloni. Vodilni Atletico je bil na pragu zmage, imel je vodstvo iz prvega polčasa po lepem golu(15.), tudi zanesljivo držal prednost, a je rdeče-beli obrambni zid zv vratih klonil v 88. minuti. Z dvojno podajo stain strelecna zadnjice položila vse z Oblakom vred in preprečila Atleticovo zmago, ki bi ga zelo, zelo približala naslovu španskega nogometnega prvaka.Šampionska bitka se je razplamtela. Atletico je v zadnjem mesecu izpustil preveč točk, zdaj ima pred Barcelono s tekmo manj, ki jo bo poskušal unovčiti v sredo proti Athleticu, le tri točke prednosti. Pet pred Realom. Do konca je še 12 kol.»Odvisno je, kako gledate na razplet. Negativno je, da smo prejeli gol v zadnjih minutah, pozitivno pa, da smo igrali zelo dobro, popolnoma nadzirali prvi polčas in bili premočni v drugem,« se je poskušal tolažiti Atleticov trener, medtem ko je bil izzivalec iz kraljevskega kluba, kot vedno kratek in jedrnat. »Prvi polčas je pripadel tekmecem, drugi nam, neodločen razplet je bolj ali manj pošten izid,« je povedal francoski Alžirec.Prvenstveni veter je zapihal v Barcelonina jadra. Katalonci so se večji del sezone ukvarjali z vsemi mogočimi in nemogočimi težavami, po zanesljivi zmagi v Pamploni z 2:0 imajo zdaj domala idealno izhodišče za zadnjih dvanajst tekem. Maja bodo doma gostili Atletico.Simeone je po malem izgubil živce.»Dolgo in naporno je tekmovanje. Ne vem, ali so ljudje pričakovali, da bomo prvaki z 20 točkami prednosti? Vemo, kako težko bo,« je pojasnil Argentinec, ki je Atletico popeljal do naslova prvaka leta 2014 pred Barcelono in Realom.Še statistika: streli: 11:18; na vrata: 5:8, posest žoge v %: 39:61; koti: 1:6; prekrški: 19:9.Vsega lepega je enkrat konec. Vodilni v angleškem prvenstvu Manchester City se je ustavil pri nizu 21 zmag v vseh tekmovanjih. Ustavil ga je mestni tekmec United. Trajal je od 21. novembra. Če je kaj dobrega, je zajetna prednost moštva. Deset tekem pred koncem ima City še vedno velikih 11 točk prednosti pred Unitedom.Nenavadno se je začel derbi. Cityjev napadalecje v svojem kazenskem prostoru s prekrškom ustavil tekmeca. Že v 34. sekundi. Kazenski strel je v vodstvo spremenil Portugalecje v 50. minuti postavil končni izid., trener Uniteda, bi lahko postal Guardiolova nočna mora. Od decembra leta 2018, ko je sedel na Unitedov stolček, je štirikrat premagal katalonskega kolega.»Martial je bil igralec tekme. Še dve uri pred tekmo nisem bil prepričan, ali bo igral. Sam sebe je oživel,« je Norvežan pohvalil 25-letnika in umiril prevelika pričakovanja navijačev.»Imajo tako veliko prednost, da ne razmišljamo o tem, da bi jih prehiteli. Ampak bodite prepričani, da bomo naredili vse, da bi dobili čim več tekem in bili na koncu boljši, kot smo bili v prejšnji sezoni. Bili smo tretji, se pravi, da zdaj želimo biti drugi.«lahko le še čudež prepreči osvojitev naslova slovaškega prvaka. Pod njegovo trenersko taktirko je Slovan v velikem derbiju v Bratislavi premagal največjega izzivalca Dunajsko Stredo (3:1) in si deset tekem pred koncem priigral 10 točk prednosti. Na Slovaškem se bo prvenstvo razdelilo na ligo za prvaka in za obstanek.»Srečni smo, a ni še konec. Že naslednja tekma bo zelo zahtevna in pomembna,« o naslovu še ni želel govoriti Izolan, ki se bliža podvigomin, ki se kot edina od slovenskih trenerjev v samostojni Sloveniji lahko pohvalita z naslovom prvaka na tujem – Kek na Hrvaškem z Rijeko, Stojanović s Crveno zvezdo v Srbiji.