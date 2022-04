Majica, v kateri je bila božja roka, naprodaj

V Londonu se je danes začela dražba nogometnega dresa, ki ga je nosil argentinski idol Diego Maradona v četrtfinalu svetovnega prvenstva leta 1986 proti Angliji. Zainteresirani lahko oddajo ponudbe za sinjemodro majico s številko 10 do 4. maja. Po podatkih dražbene hiše Sotheby's za dres pričakujejo do šest milijonov funtov (7,2 milijona evrov). Maradona, ki je novembra 2020 pri 60 letih umrl zaradi srčnega infarkta, je na legendarni tekmi, ki jo je Argentina na SP v Mehiki dobila z 2:1, za gavče dosegel oba gola, vključno s svojo zloglasno božjo roko.

Prvi gol je dosegel malce z glavo in malce z božjo roko, je takrat dejal Maradona. Nekaj minut kasneje je dosegel še en zadetek, potem ko je preigral več Angležev. Ta zadetek velja za gol stoletja na svetovnem prvenstvu. Argentina je osvojila svetovni naslov, potem ko je v finalu s 3:2 odpravila Zahodno Nemčijo. Po objavi spletne dražbe je njegova hči Dalma trdila, da je to dres, ki jo je njen oče nosil le v prvem polčasu tekme, ko ni bilo zadetkov.

Pri dražbeni hiši Sotheby's pa so to zanikali in sporočili, da imajo fotografije, ki dokazujejo pristnost majice iz drugega polčasa. Maradona je po tekmi majico zamenjal z angleškim zveznim igralcem Stevom Hodgeom. Slednji je že pred časom dres posodil nacionalnemu nogometnemu muzeju v Manchestru, zdaj pa se ga je odločil prodati.