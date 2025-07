Slaviša Stojanović: Ničesar ne skrivamo, zanima nas le zmaga v Mariboru

V nadaljevanju preberite:

Po evropskem polomu Kopra na Norveškem proti Stavangerju (0:7) je trener Slaviša Stojanović ponudil odstop. Bolj čustvena kot racionalna želja 55-letnega Ljubljančana ni bila uslišana, predsednik FC Koper Ante Guberac in športni direktor Ivica Guberac sta bila enotna: »Skupaj gremo naprej.« Zanesljiva zmaga v zadnjem dejanju 2. kola 1. SNL proti Primorju je Koprčanom in Stojanoviću vrnila nasmeh in jih usmerila proti prvemu velikemu ligaškemu izzivu, nedeljskemu derbiju v Ljudskem vrtu. Nekdanji slovenski selektor je predstavil svoj pogled na dogajanje v dnevih po boleči evropski zaušnici, pred povratno tekmo in ligaškim dvobojem.

Ste resno razmišljali o odstopu, ali je šlo za potezo izkušenega trenerja, ki dobro ve, da v takšnih trenutkih melanholija ne pride v poštev?

Moj odziv je bil povsem normalen, po takšnem porazu mora trener prevzeti odgovornost. Priznam pa, da zanj nisem imel le športnega povoda, zgodil se je v trenutku, ko sem razmišljal tudi o drugih stvareh, povsem zasebnih.

Kakorkoli, učinek je bil sijajen. Primorje ste premagali rutinsko, tako zmorejo le izkušena in dobro vodena moštva. Mimogrede, izgubili ste le dve tekmi v vlogi trenerja Kopra.

Ligaška zmaga je bila pomembna zato, da se vrnemo v normalnost slovenskega prostora. Po eni slabi predstavi je bojazen o tem, da se stvari lahko zapeljejo povsem v napačno smer, vselej velika. Odziv je bil odličen.