Malijec se je zgrudil po zastoju srca

Reševalci so morali na zelenici nuditi prvo pomoč Ousmanu Coulibalyju. Kasneje so ga odpeljali v bolnišnico na nadaljnje zdravljenje, je sporočilo vodstvo katarske lige. V prizorih, podobnim tistim na lanskem evropskem prvenstvu, ko se je na zelenici zaradi zastoja srca zgrudil Danec Christian Eriksen, je Coulibaly omedlel v 40. minuti tekme med med Al-Rajanom in Al-Vakrahom, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

V Parizu rojen nogometaš Al-Vakraha, ki je v preteklosti igral za Panathinaikos v grški prvi ligi, je prejel zdravniško pomoč na igrišču, kamor je kmalu pripeljal tudi rešilec. Dvaintridesetletnega nogometaša so nato odpeljali v bolnišnico.

»Nogometaš trenutno nadaljuje z zdravljenjem v bolnišnici,« je sporočilo vodstvo tekmovanja. Tekmo so prekinili pri izidu 1:0 za Al-Rajan. Coulibaly je sicer občasni malijski reprezentant, ki pa ni bil vpoklican v malijsko reprezentanco za afriško prvenstvo, ki se začenja v nedeljo.