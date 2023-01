Manchester City vnovič bližje Arsenalu

Zadnjo tekmo 19. kola angleške premier league sta odigrala Chelsea in Manchester City. Slednji jo je dobil z 1:0, edini gol na derbiju pa je v 63. minuti dosegel Riyad Mahrez. Meščani so s tem na drugem mestu ligaške lestvice zmanjšali zaostanek za vodilnim Arsenalom na pet točk. Chelsea je doživel šesti ligaški poraz v sezoni in je s 25 točkami na zanj skromnem 10. mestu.

V nedeljo se bosta pomerila še enkrat

Prvi polčas ni ponudil pravih priložnosti. Tekma se je razživela šele ob koncu prvega dela, ko je v 38. minuti do prvega pravega strela prišel Erling Haaland, a je meril nenatančno. Pet minut kasneje so zagrozili tudi domači, ko je najstnik Carney Chukwuemeka, ki je zaradi poškodbe zamenjal Christiana Pulisica, stresel vratnico. Prvi polčas se je v Londonu tako končal brez zadetkov.

Cityjev trener Pep Guardiola in Erling Braut Haaland FOTO: Tony Obrien/Reuters

V nadaljevanje so bolje krenili gostujoči nogometaši. Nathan Ake je najprej zadel vratnico, le trenutek za tem je sprožil še Kevin De Bruyne, a je njegov poskus ubranil Kepa Arrizabalaga. Svojo premoč so sinje modri kronali v 63. minuti po akciji dveh rezervistov. Podajo Jacka Grealisha je v zadetek pretvoril Riyad Mahrez. Do konca tekme so nato napadalneje igrali Londončani, a do izenačenja niso prišli. Tudi naslednjo tekmo bosta moštvi odigrali med seboj. V nedeljo se bosta na Etihadu v Manchestru pomerili v pokalu FA.