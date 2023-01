Cristiano Ronaldo že dvignil arabski klub na novo raven

Nogometni privrženci niso enotni v oceni, ali je Cristiano Ronaldo naredil prav, ko je podpisal pogodbo za arabski klub Al Nasr. To v resnici ni pomembno, le Portugalec, eden najboljših nogometašev v 150-letni zgodovini igre, ve, kaj ustreza njegovi karieri in družini.

Na treh omrežjih premore skoraj 800 milijonov sledilcev

Prestop nekdanjega zvezdnika Manchester Uniteda, Juventusa in madridskega Reala je dvignil veliko prahu, Portugalec je podpisal bajeslovno dveletno pogodbo, ki mu bo navrgla več sto milijonov evrov, podrobnosti sodelovanja zunaj igrišča niso povsem znane. Znan pa je učinek prestopa Ronalda v klub iz Savdske Arabije.

Z Ronaldom bo v Savdski Arabiji prebivala tudi njegova družina. FOTO: Instagram

Število sledilcev, ki spremlja klub na instagramu, nenehno narašča in bo zanesljivo preseglo 10 milijonov. Če pomislimo, da je imel Al Nasr pred to zgodbo 500.000 sledilcev, je komentar odveč. Cristiano Ronaldo premore 529 milijonov sledilcev na instagramu, 159 milijonov na facebooku in 107 milijonov na tviterju.