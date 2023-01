Predsednik Fife z novim škandalom med pogrebom Peleja

Nogometna skupnost se je poslovila od Peleja, enega najboljših nogometašev v zgodovini te igre z žogo. Na pogrebu v São Paulu je bilo navzočih več kot 300.000 žalujočih, dogodka pa se je udeležil tudi predsednik Svetovne nogometne zveze (Fife) Gianni Infantino.

Švicar je zagotovil nov škandal – potem ko je »opozoril nase« med mundialom v Katarju –, ki ni ostal neopažen in so ga obsodili številni svetovni mediji. Med pogrebno slovesnostjo, točneje med mimohodom množice mimo krste s Pelejem je namreč naredil več fotografij (t. i. selfiejev), nekatere tudi z nasmehom na obrazu.

Nase je opozoril tudi z govorom v Katarju

Infantino je pojasnil, da je »zgrožen« zaradi kritik, saj da je želel le ugoditi nekdanjim Pelejevim soigralcem in se z njimi fotografirati: »Rad bi pojasnil, da sem bil počaščen in ponižen, ko so me soigralci in družinski člani velikega Peleja prosili, da bi se z njimi fotografiral. Seveda sem takoj privolil.« Toda zaman, požel je le zgražanje.

Infantino je »zablestel« že z uvodnim govorom na SP v Katarju, ko je verbalno napadel predvsem Evropo in zahodni svet, angleška revija Four-Four-Two pa ga je razglasila za negativca leta 2022 – tudi zaradi širitve mundiala na 48 ekip in ideje, da bi turnir igrali na vsaki dve leti.