Santos je začel ugašati že pred Pelejevo smrtjo

Ko je legendarni Pele pred tednom dni umrl pri 82 letih starosti, so se ljubitelji nogometa po vsem svetu spomnili njegove veličastne kariere v brazilski reprezentanci, med katero je kot edini doslej osvojil tri naslove svetovnega prvaka, in tudi na 19 sezon v dresu Santosa. Klub iz istoimenskega pristaniškega mesta, 80 km oddaljenega od Sao Paula, je v časih kralja nogometa sodil med najboljše na svetu. Zdaj je že vrsto let v težavah, finančnih in tekmovalnih.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je leta 2000 razglasila Santos za najboljši latinskoameriški klub 20. stoletja, kje je pristal v minulem brazilskem prvenstvu? Kam so izpuhteli milijoni od prodaje Neymarja, Rodryga, Robinha ...? Med številnimi izgubljenimi bitkami so Santos tepli tudi ukrepi Fife, kakšni? Se kdo trudi priti resnici do dna?