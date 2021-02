Manchester konec tedna prava angleška trdnjava

Tudi Manchester United ne popušča

Trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer je iz igre potegnil tudi Marcusa Rashforda, vanjo pa je vstopil Shola Shoretire. FOTO: Phil Noble/Reuters

Nogometašiso v zadnjih tekmah videti nepremagljivi. Na derbiju 25. kola protiso vknjižili že 18. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih ter 13. prvenstveno in trdno ostajajo na prvem mestu angleške razpredelnice. City je v prvenstvu Arsenal premagal že desetič zaporedoma, četrtič brez prejetega gola, Londončani so ga v zadnjih letih ugnali le v pokalu FA, lani so dobili polfinalni dvoboj.Varovanciso takoj pokazali, kdo je favorit. Že v prvem napadu so si pripravili priložnost, v drugem v drugi minuti pa tudi zadeli v polno.je z desne strani natančno podal žogo na glavo, ta pa jo je poslal v mrežo. Z izjemo nekaj obdobij so bili gosti vse do konca boljši tekmec, imeli še nekaj priložnosti, toda izid se ni spremenil. Arsenal je bolj pogumno igro pokazal v drugem polčasu, a posebej nevaren ni bil.je bil še drugič v sezoni boljši od. Kljub neprepričljivi igri je v vodstvo prišel v 30. minuti, ko je s samostojno akcijo in s strelom ob desni vratarjevi vratnici navdušil. Toda šest minut pozneje so si domači privoščili napako v obrambi,je po predložku žogo izbil točno na nogo, ki je z natančnim udarcem žogo poslal pod prečko in izenačil.V nadaljevanju so bili domači bolj razpoloženi, pripravili so si kar nekaj priložnosti, v 57. minuti je eno z močnim strelom z desne strani kazenskega prostora izkoristil. V 75. minuti so gosti v kazenskem prostoru nepravilno zaustavili Rashforda, najstrožjo kazen je zanesljivo izvedel. S tremi točkami je United spet prehitel Leicester, ki je bil nekaj ur na drugem mestu prvenstvene razpredelnice, potem ko je v gosteh premagal Aston Villo.