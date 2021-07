Manchester United ujel kapitalca, a za 85 milijonov evrov

Manchester United se je vrsto let močno trudil in le dobil, kar je želel – 21-letnega krilnega napadalca Jadona Sancha, ki je v Nemčijo prestopil leta 2017 iz mestnega tekmeca Cityja.



Sancho je član angleške reprezentance na evropskem prvenstvu, vendar še ni dobil priložnosti. Zanj so pri angleškem podprvaku pošteno segli v žep, a se lahko veselijo, saj so v letu dni Borussiino osnovno ceno znižali za skoraj 40 milijonov evrov. Lansko poletje je nemški klub zahteval 125 milijonov € odškodnine, letos je sprejel 85 milijonov €.



Zadovoljni so tudi pri Cityju, pripada jim 15 odstotkov od zneska, kar je 13 milijonov €.



Manchester United in nogometaš bosta sklenila petletno pogodbo, ko bo opravil zdravniški pregled.



Sancho je za Borussio v 137 tekmah dosegel 50 golov in 64 podaj.

