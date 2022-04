Maribor ima v Ljudskem vrtu prvo zaključno žogo

V nadaljevanju preberite:

Ligaški nogometni maraton je prišel v zaključni šprint, do ključnega vrhunca in derbija sezone: v 33. kolu 1. SNL se bosta nocoj v Ljudskem vrtu pomerila edina kandidata za naslov prvaka, vodilni Maribor in njegov zasledovalec Koper. Enačb je veliko, nobena ne zagotavlja naslova, a jo k njemu približuje. Neodločen razplet ohranja status quo in napeto bitko za prvaka do zadnje prvenstvene sekunde. O kotiranju delnic se tudi lahko samo špekulira, toda noben nima tako visokih, kot bi želel. Pragmatični Mariborčani imajo točko prednosti, igrajo v Ljudskem vrtu in imajo boljši izkupiček v medsebojnih tekmah (2:1, 2:0, 0:2).