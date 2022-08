Maribor izziva potrpljenje navijačev, Koprčani želijo poravnati račun

V nadaljevanju preberite:

Kaj lahko konec tedna ponudijo navijačem najboljši slovenski nogometni klubi, potem ko sta 5. kolo SNL sinoči odprla Celje in Bravo? To je vprašanje za vodilne v klubih in na zvezi, potem ko so Mura, Olimpija in Koper izginili z radarja Uefe že julija, Maribor pa diha na škrge, potem ko v štirih tekmah z Moldavci in Finci ni zabil niti gola. Razlika med Štajerci in preostalimi je vendarle očitna.

Domžale resda sodijo med najboljše stranke Štajercev, bilanca medsebojnih tekem v zadnjih treh sezonah je 8-3-1 v korist Maribora, ki je ostal neporažen tudi v minuli sezoni (3-1-0). Športni direktor Marko Šuler in trener Radovan Karanović bi dala vse za podoben scenarij, čeravno se zdi, da pod izstrelki Maribora ne bi padel niti Malečnik, kaj šele Domžalčani, ki bodo z nabrušenimi kosami pričakali nekdanji klub trenerja Simona Rožmana.

Z vsakim uspehom Olimpije bo trda linija navijačev vse mehkejša in vse manj bo slišan glas prejšnje operativne strukture (športni direktor, piar), ki naj bi ščuvala naiven del gledalcev proti klubu. Več v članku.