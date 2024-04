Mariborčani brez Japonca, Koprčani brez evrov

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je slovenskega prvoligaša z Obale, Koper, kaznoval s plačilom 850 evrov globe zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev. Ti so 23. marca na stadionu Bonifika v Kopru v zaostali tekmi 22. kola prve lige proti Muri prižigali bakle in jih metali na zelenico.

Zaradi dogajanja na tekmi, ki ni bilo povezano z nogometno igro, je moral sodnik začasno prekiniti tekmo.

Disciplinski sodnik je po 28. krogu slovenskega prvenstva izrekel kazen še nogometašu Maribora, ki je bil izključen zaradi nasilnega starta. Japonski branilec Icuki Urata bo moral počivati na naslednjih dveh tekmah.

Urata je na tekmi na stadionu Ljudski vrt v Mariboru, ki je potekala brez gledalcev na tribunah, v 76. minuti tekme, ki je bila prejšnji petek proti Radomljam, prejel rdeč karton. Urata si je najstrožjo kazen prislužil zaradi preostrega prekrška.

Nogometaši Maribora so sicer premagali Kalcer Radomlje z 1:0.