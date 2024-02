Topovski udar Mariborčanom odvzel zmago, evre in gledalce

V nadaljevanju preberite:

Incident »topovski udar«, zaradi katerega je bila tekma 21. kola 1. SNL med Muro in Mariborom v v Murski Soboti pri izidu 0:2 prekinjena in nato odpovedana, je za »zeleno mizo« dočakal zadnji »sodnikov žvižg«. Vijolični so izgubili tekmo z 0:3, naslednje štiri domače tekme v vseh tekmovanjih bodo igrali brez navijačev, za nešportno in neprimerno vedenje navijačev pa bodo plačali še visoko denarno kazen 25.000 evrov.

Kot je znano, je močna eksplozija vrženega pirotehničnega sredstva v 58. minuti dvoboja poškodovala sedem ljudi, šest članov domačega nogometnega kluba in mladega pobiralca žog. Dva rezervna igralca Mure sta dobila hud glavobol, nastala je tudi konkretna nevarnost za poškodovanje mladoletnega pobiralca žoge. Mariborski navijači so poškodovali tudi stole in jih metali na igrišče.