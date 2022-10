Mariborski selektorji niso videli, kaj zmore in ima

V nadaljevanju preberite:

Mitja Križan sodi v kategorijo mariborskih nogometašev, ki so obšli Ljudski vrt in NK Maribor, vendar so nepogrešljivi igralci prav za obdobja, ko je kriza. Sin legende Maribora Aleša Križana ima zdaj svoj »prostor pod soncem« v glavnem mestu pri Bravu, kjer se počasi, a se vztrajno prebija v kategorijo najboljših osrednjih branilcev. Toda Mariborčan iz mestnega predela Radvanje je odkrit in ne skriva ambicij, da bi nekoč le oblekel vijolični dres.