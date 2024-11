Mats Hummels zaradi duševne bolezni odšel k drugi

Nemški nogometni as Mats Hummels (35) je pred tedni na prireditvi ob izboru »Zlate žoge« javno predstavil svojo novo srčno izbranko Nicola Cavanis in požel veliko pozornosti. Cavaniseva je sicer eden od najbolj prepoznavnih obrazov modnega velikana Victorie Secret. Bivši kapetan Borussie Dortmund in tudi član Bayerna ter svetovni prvak z Nemčijo leta 2014 v Braziliji je bil do leta 2022 poročen s svojo najstniško ljubeznijo Cathy Fischer, s katero imata tudi 6-letnega sina. V Nemčiji zelo priljubljena igralka, vplivnica, televizijska voditeljica, ... je pred dnevi razkrila, da se je v obdobju njunega zakona bojevala z depresijo, zaradi česar je tudi razpadla njuna zveza. O tem je govorila tudi na srečanju o zdravju žensk in o podrobnosti vpliva depresije na zakon, ki ga je pripravil vodilni tabloid Bild.

Matts Hummels in Nicola Cavanis sta navdušila v Parizuz na prireditvi za Zlato žogo. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

»Razumem, da mi zavidajo, ker sem že od nekdaj privlačna in družabna, toda ko sem sama, je zgodba drugačna. Kdo ve, kako je videti v meni?« se je vprašala 36-letna vplivnica, ki se je med bojem z boleznijo počutila čustveno povsem ločena. »Duševna bolezen nima obraza, skriva se za najlepšo zaveso. Z bivšim soprogom sem se pogovarjala in mu pogost rekla, da mi je žal, ker se obnašam tako nenavadno, in da se počutim tako slabo, da mu ne morem pokazati ljubezni. Šele ko se zaveš, da si proti čustvom nemočen, se ti nekaj zgodi. V želji, da bi prikrivala svoj občutek nepovezanosti, sem pogosto delovala umetno, in skrivala svoja resnična čustva,« je bila iskrena izpoved bivše Hummelsove srčne izbranke. V minuli sezoni kapetan Borussie Dortmund in finalist lige prvakov je poleti prestopil k Romi.