Mbappe prvič občutil hlad Messijeve sence

Lionel Messi je z mikrofonom v rokah verjetno zadnjič pred svojo prvo tekmo v dresu Paris Saint-Germaina nagovoril navijače. V Parizu je bilo v soboto vse v znamenju Argentinca in novih zvezdniških okrepitev, toda obračun s Strasbourgom je na koncu z golom in podajo odločil Kylian Mbappe, ki je le nekaj minut prej slišal glasne žviže s tribun. Trener Mauricio Pochettino še ne ve, kdaj bo lahko računal na vse ase, potem ko sta od novincev ta konec tedna igrala zgolj Achraf Hakimi in Georginio Wijnaldum. Messi si je tekmo na tribuni ogledal v družbi Neymarja in Angela Di Marie.