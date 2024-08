Mbappe že zadel, Real zmagovalec superpokala

Nogometaši madridskega Reala so na tekmi evropskega superpokala v Varšavi premagali Atalanto z 2:0 (0:0) in šestič v zgodovini po letih 2002, 2014, 2016, 2017 in 2022 osvojili to lovoriko. Za zmagovalce lige prvakov sta zadela Federico Valverde (59.) in Kylian Mbappe (69. minuta).

Za uvod v novo evropsko sezono na najvišji ravni sta se na superpokalni tekmi predstavila prvaka prejšnje sezone. Zmagovalec lige prvakov Real Madrid in prvak evropske lige Atalanta sta odločala o prvi lovoriki sezone 2024/25. Real Madrid je lovil in ujel šesto zmago, kar doslej ni uspelo še nobeni ekipi. Italijanska Atalanta si je mesto na obračunu izborila z zmago v evropski ligi proti Bayerju iz Leverkusna, tokrat je sploh prvič igrala v superpokalu, saj je bila ta lovorika prva za italijanski klub.

Na koncu so po boljšem drugem polčasu zanesljivo zmagali Madridčani. Trener Carlo Ancelotti je s šestim superpokalnim naslovom prehitel Pepa Guardiolo po številu zmag v tem tekmovanju, s 14. naslovom pa se je izenačil z Miguelom Muñozom kot najuspešnejši trener Reala.

Skoraj avtogol

Ljubitelji nogometa so nestrpno pričakovali tekmo, tudi zaradi prvega uradnega nastopa najbolj zveneče okrepitve Madrida. Kylian Mbappe je začel v prvi postavi, a vsaj v prvem polčasu ne eni ne drugi niso navdušili. Terensko premoč so imeli zmagovalci lige prvakov, toda jalovo, in vratar Atalante Juan Musso ni imel prav veliko dela ob poskusih Mbappeja in Viniciusa.

Zadel je tudi Federico Valverde. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Prvo priložnost na tekmi so nato imeli Italijani, pa še to so jim pripravili tekmeci; v 20. minuti je po strelu Martena de Roona žogo pred vrati z glavo slabo odbijal Eder Militao in pri tem zadel prečko svojega gola. Z enako mero so nato Madridčani vrnili še na drugi strani igrišča, ko je v sodnikovem dodatku po podaji Viniciusa z desetih metrov udaril Rodrygo, a tudi zadel prečko.

Nadaljevanje je bilo bolj živahno, prvi pa so zapretili Italijani. Že v 47. minuti je po natančnem strelu Maria Pašalića z glavo vratar Thibaut Courtois z zadnjimi močmi žogo odbil v kot. Zadeli pa so nato Španci. V 59. minuti je obrambo Atalante premešal Vinicius in podal pred gol, kjer je bil povsem sam Federico Valverde in je s treh metrov le potisnil žogo v mrežo.

Real je po zadetku stopnjeval pritisk, Musso pa je moral posredovati ob nevarnem strelu Viniciusa, minuto zatem pa še Juda Bellinghama. Atalanta je precej popustila, v 69. minuti pa se je prvič v novem dresu razveselil še Mbappe. Po akciji Rodryga in Viniciusa je dobil žogo na 12 metrih in neubranljivo meril pod prečko.

Real je ob zanesljivem vodstvu le še nadziral potek tekme, italijanski tekmeci pa ob nekaj polpriložnostih niso imeli prave možnosti za zasuk.