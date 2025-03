Mehičani se veselijo prvega naslova, Američani na poti v Canosso

Concacaf liga narodov, v kateri sodelujejo države iz Severne in Srednje Amerike ter Karibov, je spisala sanjski scenarij za vse sosednje države ZDA, ki so pod neprestanimi grožnjami Donalda Trumpa.

Včerajšnja tekma za prvo mesto med Mehiko in Panamo ter tekma za tretje mesto med ZDA in Kanado sta bili odigrani na SoFi Stadionu v Kaliforniji. Najprej si je Kanada z rezultatom 2:1 prisvojila bron, Mehika pa je slavila nad Panamo in si tako priigrala svoj prvi naslov v tekmovanju. Za Panamo je drugo mesto zgodovinski uspeh, saj so z ekipo, vredno 23 milijonov dolarjev, v finalu do konca parirali kar petkrat dražji ekipi Mehike.

Mehiki je odličen uvod v tekmo zrežiral Raúl Jiménez, ki je že v osmi minuti tekme svojo reprezentanco popeljal v vodstvo, Panamčan Adalberto Carrasquilla pa je nato tik pred koncem prvega polčasa izenačil izid z bele točke. Popolnoma izenačen dvoboj je v zadnji minuti sodnikovega podaljška odločil Jiménez, ki je s svojim drugim zadetkom na tekmi Mehiki pripeljal prvi naslov v tem tekmovanju. Fulhamov napadalec je letos v premier ligi na 29 tekmah dosegel deset zadetkov in prispeval tri asistence.

V tekmi za tretje mesto se je Kanadčanom sprva pisalo slabo, saj so morali že v 12. minuti zaradi poškodbe zamenjati kapetana Alphonsa Daviesa. Kmalu zatem pa se je ekipi nasmehnila sreča in Tani Oluwaseyi je Kanadi priskrbel vodstvo iz neposredne bližine, potem ko je ob strelu Jonathana Davida nespretno posredoval Američan Mark McKenzie. V 35. minuti je izid izenačil Patrick Agyemang, ki je za ZDA dosegel svoj prvi gol v tekmovanju. Tekmo je v 59. minuti odločil Jonathan David in s tem »51. zvezni državi« prinesel nogometno zmago s sladkim političnim priokusom.

Mauricio Pochettino bo moral do svetovnega prvenstva 2026 marsikaj spremeniti. FOTO: Alex Gallardo/Reuters Connect

Američani so prvo nogometno klofuto prejeli že v polfinalu, ko so v zadnjih sekundah tekme po zadetku Cecilia Watermana klonili proti Panami, ki ji je na začetku mandata grozil Donald Trump.

Trener Mauricio Pochettino je na klopi Američanov v osmih tekmah dosegel zgolj pet zmag in nanizal tri poraze. Letošnje četrto mesto v ligi narodov je najslabša uvrstitev ZDA doslej, kar je slaba popotnica za prihodnje svetovno prvenstvo, ki ga bodo leta 2026 gostile prav ZDA, Mehika in Kanada.