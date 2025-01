Justin Trudeau napovedal odstop

Kanadski premier Justin Trudeau je danes napovedal odstop s položaja vodje Liberalne stranke in predsednika vlade. Na položaju premierja bo ostal do izvolitve svojega naslednika na čelu stranke. Trudeau je odstop napovedal le nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami in v času, ko priljubljenost liberalcev upada.

»Nameravam odstopiti kot vodja stranke, kot predsednik vlade, ko bo stranka izbrala naslednjega vodjo,« je na novinarski konferenci v Ottawi dejal Trudeau ter poudaril, da je napočil čas za znižanje temperature v kanadski politiki in nov začetek v parlamentu, da bi država lahko krmarila po zapletenih časih na domačem in mednarodnem področju.

Potrdil je, da je od generalne guvernerke Kanade Mary Simon prejel dovoljenje za prekinitev dela parlamenta do 24. marca. V tem času naj bi liberalci izbrali novega voditelja, hkrati pa bi bila omejena možnost opozicije, da sproži glasovanje o nezaupnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trudeau je prepričan, da si Kanada na prihodnjih parlamentarnih volitvah, ki se morajo odviti do konca oktobra, »zasluži pravo izbiro«. Poudaril je, da sam ne more biti najboljša izbira za Kanadčane zaradi vseh »notranjih bitk«.

Hkrati meni, da tudi vizija vodje opozicije Pierra Poilievreja ni prava izbira za Kanadčane. »Potrebujemo ambiciozen in optimističen pogled na prihodnost,« je dejal in izrazil prepričanje, da konservativni vodja Poilievre tega ne ponuja, poroča britanski BBC.

53-letni Trudeau je na oblast prišel leta 2015 in je odtlej liberalce popeljal še do dveh volilnih zmag - leta 2019 in 2021. Njegova priljubljenost je sicer v zadnjih mesecih kopnela, vlada pa je za las preživela niz glasovanj o nezaupnici.

Odstop je napovedal le nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami in v času, ko priljubljenost liberalcev upada. Stranka namreč trenutno v anketah krepko zaostaja za opozicijskimi konservativci.

Poleg trenj znotraj stranke je dodaten pritisk na Trudeauja izvedel tudi novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump, ki je zagrozil s 25-odstotnimi carinami na uvoz kanadskega blaga.

Že decembra je zaradi nestrinjanja s Trudeaujem glede odgovora na Trumpov načrt odstopila njegova namestnica Chrystia Freeland, kar je predstavljalo prvo odprto nestrinjanje s premierjem znotraj njegove vlade. Da bi pomiril politični nemir, je premier le nekaj dni pozneje naznanil obsežnejše preoblikovanje ministrske ekipe ter zamenjal tretjino njenih članov.

Novembra je Trudeau v poskusu, da bi odvrnil trgovinsko vojno z ZDA, odpotoval na Florido k Trumpu, a mu je ta odtlej na družbenih omrežjih zadal nekaj ponižujočih udarcev. Med drugim ga je označil za guvernerja Kanade in menil, da bi bila severna soseda ZDA kot 51. ameriška zvezna država dobra ideja.

Kanadski mediji kot možne kandidate za prevzem vodenja Liberalne stranke med drugim navajajo Freeland in bančnika Marka Carneyja.