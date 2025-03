Slovenija nad Slovaško: v igri boljša liga in tudi svetovno prvenstvo

Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 18. uri v Stožicah igrala povratno tekmo za obstanek v ligi B lige narodov proti Slovaški. Prva tekma se je v Bratislavi končala z 0:0. Zmagovalec dvoboja bo v naslednji izvedbi lige narodov igral v ligi B, poraženec v ligi C. Vsaka zmaga šteje tudi za ugled in količnik reprezentanc, to bo pomembno tudi pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo 2026, ki jih bo Slovenija odprla septembra. Če bo po rednem delu izid neodločen, bo sledil podaljšek, če bo treba, še enajstmetrovke. Tekmo bodo sodili romunski sodniki, glavni bo Istvan Kovacs.