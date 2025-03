Slovenija ne bo kot Barcelona, a zmaguje s karakterjem in bo še boljša

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometaši so marčno nalogo v ligi narodov prestali uspešno. Vtis in igra proti Slovaški bosta pozabljena, šteje rezultat in minimalna zmaga po podaljšku z golom Adama Gnezde Čerina zagotavlja obstanek v skupini B lige narodov. Pretehtala je individualna kakovost in izvrstni Jan Oblak, ki v dveh tekmah ob devetih obrambah ni storil niti ene napake. »Igralci so pokazali izjemen pristop, to je osnova za slovenski uspeh. To moštvo zna odigrati na rezultat, tudi to je kakovost velikih,« se je novega uspeha, ki prinaša rezultatsko kontinuiteto generaciji, veselil selektor Matjaž Kek.

V četrtkovem prvem dejanju nogometnega dvoboja Slovenije in Slovaške je zmagala previdnost, v Stožicah je v ospredje prišel nogomet. »Ne zanimajo nas enajstmetrovke, tekmo bi radi rešili v rednem delu,« se Benjamin Šeško pred tekmo ni želel spuščati v pogovore o morebitnih podaljških. Že po nekaj sekundah so po napaki Žana Karničnika, ki je nekajkrat ob živce spravil tudi Keka, Slovaki predramili domačine in tekma se je začela zares.

Mož odločitve tokrat ni bil Šeško, četudi ni bil daleč od tega. Slovenska igra je z Adamom Gnezdo Čerinom dobila novo dimenzijo, gol je bil pika na i energični predstavi, ki je Sloveniji v četrtek zelo manjkala. Za obstanek v drugi kakovostni skupini je Slovenija dobila tudi poljub sreče, številne slovaške priložnosti so ostale neizkoriščene. Nasmeškov v strokovnem štabu ni manjkalo, Kek je ob proslavljanju pokazal, koliko mu rezultat pomeni. »Vesel sem odziva publike, ko Slovenija trpi, ima za sabo najboljšega vratarja na svetu, z glasnimi tribunami je vse lažje,« je ocenil Kek in v luči misije SP 2026 optimistično dodal: »Prihajajo igralci, ki bodo Slovenijo naredili še boljšo, to vam garantiram.«