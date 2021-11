Messi Lewandowskemu: Upam, da boš nekoč dobil to nagrado!

Argentinec Lionel Messi je dobitnik prestižnega priznanja zlata žoga, nagrade, ki jo za najboljšega nogometaša tradicionalno podeljuje francoska revija France Football. To je zanj že skupno sedmo takšno priznanje, dobil ga je tudi kot doslej zadnji leta 2019, saj lani nagrade zaradi pandemije niso podelili.

Messi ima tako po novem v zbirki sedem nagrad zlata žoga (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021), na drugem mestu ostaja Portugalec Cristiano Ronaldo, letos v glasovanju šesti, s petimi (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Za zmagovalcem Messijem, ki je v letu 2021 igral za Barcelono in PSG, je na drugem mestu glasovanja ostal drugi favorit za letošnje priznanje, Poljak Robert Lewandowski (Bayern), tretji je bil Italijan Jorginho (Chelsea).

Do desetega mesta pa so se zvrstili še Francoz Karim Benzema (Real Madrid), njegov rojak Ngolo Kante (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Egipčan Mohamed Salah (Liverpool), Belgijec Kevin de Bruyne (Manchester City), Francoz Kylian Mbappe (PSG) in Italijan Gianluigi Donnaruma (PSG).

Nogometaša, ki sta nazadnje končala na najvišjih mestih, sta bila za večino strokovnjakov in ljubiteljev nogometa glavna kandidata. Mnogi so z nagrado že videli Lewandowskega, predvsem zaradi njegovih izjemnih predstav v lanskem koronskem letu, ko nagrade nazadnje niso podelili. Toda poljski zvezdnik je ostal tik pod vrhom, Messi pa je enega najbolj burnih let bogate kariere, v katerem se je poslovil od Barcelone in končno osvojil lovoriko tudi z državno reprezentanco, kronal še s prestižnim priznanjem.

»Mislim, da sem nagrado dobil predvsem zaradi Cope Americe, zato gre zahvala tudi mojim soigralcem. Po vseh teh letih sem končno prišel na cilj,« je dejal Messi in obenem potolažil tudi Lewandowskega: »Vsi vemo in se strinjamo, da si ti zmagovalec lanskega leta. Upam, da boš nekoč dobil to nagrado.«

Na koncu je velika zvezdnika in danes tekmeca v boju za lovoriko ločilo 33 točk. Argentinec jih je zbral 613, Poljak pa 580. Daleč zadaj je bil s 460 Jorginho, pa čeprav je z Italijo letos osvojil naslov evropskih prvakov, s Chelseajem pa ligo prvakov. V glasovanju je sodelovalo 185 članov novinarske žirije z vsega sveta, ki so podeljevali točke petim nogometašem s širšega nabora 30.

Jan Oblak tretji, Jasmin Handanović deseti

V ženski konkurenci, kjer so nagrado podelili tretjič, je zmagala nogometašica Barcelone Alexia Putellas. Kot najboljša igralka svoje ekipe je letos osvojila ligo prvakinj, na mestu najboljše oziroma dobitnice nagrade pa je nasledila Norvežanko Ado Hegerberg, ki je zmagala leta 2018 ob prvi podelitvi, ter legendarno ameriško igralko Megan Rapinoe (2019).

Za njo so se tokrat zvrstile rojakinja Jennifer Hermoso (Barcelona), Avstralka Sam Kerr (Chelsea), Nizozemska Vivianne Miedema (Arsenal), njena rojakinja Lieke Martens (Barcelona), Kanadčanka Christine Sinclair (Portland Storms), Danka Pernille Harder (Chelsea), Kanadčanki Ashley Elizabeth Lawrence (PSG) in Jessie Fleming (Chelsea) ter Angležinja Fran Kirby (Chelsea).

Nagrado kopa za najboljšega mladega nogometaša do 23 let je dobil Pedri (Barcelona) pred Angležem Judom Bellingham (Borussia Dortmund) in Nemcem Jamalom Musialo (Bayern).

Nagrado za najboljšega strelca, ki je novost, je že pred glavnim dogodkom večera dobil Lewandowski, ki je letos popravil strelski rekord v nemški bundesligi z 41 doseženimi goli v sezoni.

»Počaščen sem, da sem dobil to nagrado. Napadalec sem, vem, kaj to pomeni na terenu,« je dejal Poljak.

Nagrado jašin za najboljšega vratarja pa so podelili Donnarumi. V tej konkurenci je bil drugi Senegalec Edouard Mendy (Chelsea), tretji Slovenec Jan Oblak (Atletico Madrid), deseti pa nekdanji slovenski reprezentant, član Interja Samir Handanović.

Zlata žoga je nagrada, ki jo od leta 1956 podeljuje revija France Football. Do leta 1995 so jo podeljevali samo evropskim nogometašem, od tega leta naprej pa vsem nogometašem, ki so igrali v Evropi. Od leta 2007 za to prestižno nagrado kandidirajo nogometaši s celega sveta.

Lani je France Football sprejel težko odločitev, da nagrade ne bodo podelili zaradi koronskih razmer, so pa izbirali idealno enajsterico vseh časov, v njej so bili vratar Lev Jašin (Rusija), obrambni igralci Paolo Maldini (Italija), Franz Beckenbauer (Nemčija) in Cafu (Brazilija), zvezna igralca Lothar Matthäus (Nemčija) in Xavi (Španija), napadalci Pele in Ronaldo (oba Brazilija), Maradona in Lionel Messi (oba Argentina) ter Cristiano Ronaldo (Portugalska). To zvezdniško zasedbo bi vodil Škot Alex Ferguson.