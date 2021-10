Messi pred gostovanjem pri tekmecu Mure komaj prišel do avtomobila

Po prvem golu v dresu Paris Saint-Germaina jepetkov večer preživel v družbi soigralcevter. Skupaj s parnericami so se v teatru La Cigale udeležili koncerta, ob odhajanju iz dvorane pa jih je na ulici pričakala navdušena množica. Di Maria in Paredes seveda še zdaleč nista bila deležna takšnega sprejema kot Messi, ki je ob spremstvu varnostnika odhitel mimo svojih novih someščanov, ki so sredi tedna proslavljali do sedaj največjo zmago po njegovem prihodu v klub.PSG je premagal finalista minule sezone Manchester City s prvim golom Argentinca po selitvi iz Barcelone. Messi je izpustil zadnji dve ligaški preizkušnji v ligue 1, tokrat pa ga s soigralci v nedeljo čaka obisk Rennesa, tekmeca Mure na naslednjih dveh tekmah evropske lige.