Platini bi še deloval v nogometu, a ne v institucijah, ki so ga zlomile

To je 67-letni Michel Platini izjavil v intervjuju, ki ga je v petek zvečer predvajala francoska televizija LCI. Švicarsko sodišče v Bellinzoni je Platinija ter tudi nekdanjega prvega moža Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Seppa Blatterja 8. julija oprostilo obtožb v sojenju zaradi suma goljufivega denarnega nakazila. Blatter in Platini sta bila obtožena nepoštenih poslovnih praks, zlorabe položaja in ponarejanja listin.

Sodili so jima zaradi spornega plačila dveh milijonov švicarskih frankov leta 2011 (danes okoli 2,03 milijona evrov). Blatter je znesek iz blagajne Fife nakazal Platiniju za svetovalne storitve.

»Po 50 letih medijskega pompa želim živeti v miru,« je v intervjuju dejal Platini. »Mislim, da si jaz in moja družina zaslužimo medijski premor.«

Zato ne želi, kot je dejal, še naprej delovati v nogometu; ne pri Fifi ne Uefi ne francoski zvezi ali sindikatu igralcev Fifpro: »To je odločitev, ki sem jo sprejel že zdavnaj. A to sem hotel povedati z dvignjeno glavo, ne kot obtoženec.«

Platini ne želi, da bi ta njegov korak razumeli kot popoln odhod iz nogometa.

»Nisem napovedal svoje upokojitve. Vendar se ne bom vrnil v institucije, ki so me zlomile. Če bo kaj pozitivnega za igralce ali svet nogometa, bom zagotovo tam,« je dejal nekdanji zvezdnik galskih petelinov, s katerimi je leta 1984 osvojil evropski naslov.