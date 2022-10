Mikel Arteta diha za ovratnik prijatelju Albertu Rieri

Olimpijin trener Albert Riera ima velikega tekmeca v angleškem prvenstvu. Njegov prijatelj Mikel Arteta z nogometaši Arsenala v premier league piše na las podobno poglavje kot jo on z zeleno-belimi v 1. SNL.

V današnjem derbiju severnega Londona je Arsenal s 3:1 premagal Tottenham. Topničarji so pod taktirko španskega trenerja, ki se je učil obrti pri Pepu Guardioli, zabeležili sedmo zmago na osmi tekmi (Riera ima z Olimpijo devet zmag na desetih tekmah), hkrati pa so prekinili serijo 13 zaporednih tekem brez poraza zagrizenih tekmecev in sosedov.

Arsenal, ki je derbi odigral na svojem stadionu, je s fantastičnim golom v vodstvo popeljal Thomas Partey, še v prvem polčasu je Harry Kane izkoristil najstrožjo kazen in izenačil. S tem je postal prvi igralec, ki je na gostujočih tekmah dosegel 100 golov.

Mikel Arteta je dosegel že sedmo zmago v osmih tekmah. FOTO: David Klein/Reuters

Napaka vratarja, ki jo je v 49. minuti kaznoval Gabriel Jesus, je spet omogočila vodstvo gostiteljev, dokončno pa se je tehtnica na stran vodilnega moštva lige prevesila v 62. minuti, ko je Emerson zaradi grobega prekrška nad Gabrielom Martinellijem dobil neposreden rdeči karton. Številčno premoč so domači izkoristili, končni izid je po podaji Martinellija postavil Granit Xhaka.

Arsenal je na zadnjih 30 domačih tekmah proti Tottenhamu izgubil le enkrat.