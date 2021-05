Milan v Torinu potopil Juventus, ki še ni brez lige prvakov

Dvoboj »starcev«, 39-letnega Zlatana Ibrahimovića in 36-letnega Cristiana Roinalda, je pripadel tri leta starejšemu Švedu. FOTO: Marco Bertorello/AFP

V sezoni vrnitve v italijanski nogometni vrh je Milan privarčeval za konec. Z imenitno predstavo je v 35. kolu v Torinu matiral padlega prvaka Juventusa, ki mu grozi, da bo sezono zaključil pod četrtim mestom in ostal brez uvrstitve v ligo prvakov.Milan je tekmece premagal s 3:0 (45.,78.,82.) in povrhu pri izidu 1:0 zastreljal še enajstmetrovko – v 58. minutiRonaldo nič oziroma 4. Diaz 8. Pri oceni igralcev rožnatega športnega dnevnika La Gazzette Delo Sport se je najbolj odrazilo razmerje moči in dnevna forma na igrišču, na katerem je slavni Portugalecdobil še eno naravno sporočilo, da letom ne more kljubovati. V 37. letu starosti ni več motor, ki se ne ustavlja. Trenerga je kljub vsemu pustil na igrišču vso tekmo, medtem ko je Milanov trenersvojega metuzalema, 39-letnegapotegnil z igrišča v 66. minuti in v igro poslal Hrvata Rebića.»Igrali smo izvrstno tekmo in se žrtvovali, toda ni še konec,« je umirjal evforijo Pioli, ki se bo v sredo z moštvom vrnil v nekdanjo prestolnico, saj bo v 36. kolu gostoval še pri Juventusovem mestnem tekmecu Torinu.Milan je na drugem mestu ujel Atalanto, četrti je Napoli. Pri moštvu iz Bergama, ki je na koncu sezone znova v izjemni formi, trenerpočasi že menja vodilne vloge oziroma starejši jih prepuščajo mlajšim. Med njimi je tudi slovenski zvezdnik, ki je pri visoki zmagi (5:2) v Parmi pri prijateljuigral le prvi polčas – Belokranjec je igral vso tekmo. Iličić je asistiral za prvi gol, ki ga je dosegel njegov naslednik v vlogi igralca s potezo več Ukrajinec