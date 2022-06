Mladi Slovenci končali kvalifikacije za EP s presenečenjem v Angliji

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v zadnjem kolu kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2023 premagala Anglijo v Huddersfieldu z 2:1. V skupini G je tako končala na 3. mestu, vendar se ni uvrstila na EP, ki ga bosta gostili Romunija in Gruzija.

Izbranci selektorja Milenka Aćimovića so prešli v vodstvo po avtogolu Djeda Spenca žev prvi minuti dvoboja. V drugem polčasu je vodstvo povišal Mark Zabukovnik, Angleži pa so končni rezultat postavili v sodnikovem podaljšku, ko je zadel Cameron Archer.

Slovenija: Turk, Ilenič, Stojinović (od 46. Feratović), Zec, Španring, Markuš, Vešner Tičić (od 80. Antolin), Zabukovnik, Žugelj (od 83. Trontelj), Flakus Bosilj (od 71. Prelec), Matko (od 71. Kurtovič).

Prva medsebojna tekma teh dveh ekip se je končala brez zmagovalca. V Celju sta se razšli z rezultatom 2:2, tokrat pa so Slovenci zadali Angležem edini poraz v kvalifikacijah. Mladi Slovenci so zbrali štiri zmage, štiri remije in dva poraza. Danes je Češka z visoko zmago (7:0) odpravila Andoro, Albanija in Kosovo pa sta se razšla brez zmagovalca (1:1).

Končni vrstni red v skupini G: Anglija 25, Češka 22, Slovenija 22, Kosovo 12, Albanija 10, Andora 0.