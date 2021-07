Model, ki mu lahko rečemo le Bravo

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski Bravo po najvišji uvrstitvi v klubski zgodovini, petem mestu, optimistično pričakuje začetek nove sezone v Prvi ligi Telemach. V Spodnji Šiški bodo na otvoritvenem obračunu sezone 2021/22 gostovali Radomljani. To bo tudi spopad velikih prijateljev in nekdanjih soigralcev, trenerja Brava Dejana Grabića in trenerja Kalcerja Roka Hanžiča. Ljubljančani so prepričani, da bi njihovemu modelu, ki že leta sloni na doma vzgojenih nogometaših, morali slediti še številni drugi tekemci v državnem prvenstvu.