Modri imajo čarovnika, ki postaja trener z veliko začetnico

V nadaljevanju preberite:

Kdor od Chelseajevih privržencev je dvignil obrvi, ko so pristojni za športno politiko v vodstvenem štabu Todda Boehlyja, naslednika Romana Abramovića, uspešnega Tuchla zamenjali z mednarodno povsem neznanim Grahamom Potterjem, je po poldrugem mesecu lahko pomirjen. Chelsea ima eno od najbolj nadarjenih zasedb v Evropi in tudi trenerja s svetovljanskim nazorom, s katerim so sklenili kar petletno pogodbo. Nekdanji profesionalec, po igralskem profilu levi bočni branilec, se je trenersko oblikoval tudi na Švedskem pri Östersundu in ga popeljal do izločilnih dvobojev v evropski ligi. Sledi igralni filozofiji s posestjo žoge in napadanju po vzoru Pepa Guardiole, a je, kot menijo njegov sledilci strokovnih potez, zelo prilagodljiv pri izbiri taktike. V devetih tekmah so analitiki zaznali, da je kar šestkrat prilagajal taktične postavitve.