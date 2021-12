Modrić igra kot 22-letnik, Courtois najboljši na svetu

Razlika med madridskima kluboma zdaj znaša 13 točk, čeprav je Atletico Jana Oblaka odigral tekmo manj. Načeti Karim Benzema je odigral le prvi polčas, v katerem pa je dosegel vodilni gol v 16. minuti, ko je mojstrsko z volejem izkoristil predložek Viniciusa Juniorja in za svoj že 13. gol aktualnega prvenstva matiral nemočnega Oblaka. Atletico je sicer nato večkrat zapretil vratom domačih, v katerih pa je blestel Thibaut Courtois, ki je poleg rezultatskega z Oblakom dobil tudi dvoboj za najboljšega vratarja v prestolnici z nekaj odličnimi posredovanji. Asensio je v 57. minuti po brezhibnem protinapadu zadel za končnih 2:0 in potrditev že 10. zaporedne zmage Reala v vseh tekmovanjih.

V prvenstvu je beli balet zdaj premagal tudi vse najbližje zasledovalce, poleg Atletica tudi Sevillo in Real Sociedad, medtem ko je Barcelona z remijem v Pamploni (2:2) še bolj zaostala.

»Za naše navijače je zmaga na derbiju zelo pomembna in stavim, da so štadion zapustili zelo srečni,« je po tekmi dejal Asensio. »Vinicius igra res dobro, zelo smo zadovoljni z njegovim napredkom v tej sezoni. Vse mu uspeva, zadeva in podaja.Vsi smo res srečni zanj,« je še dodal nekdanji član Mallorce.

Ancelotti: Modrić spektakularen v vseh pogledih

Carlo Ancelotti je pohvalil učinkovitost in čvrsto obrambo svojega moštva, za razliko od prejšnjih tednov pa je že priznal, da je njegov Real v takšni formi povsem očiten favorit za nov državni naslov.

»Bili smo učinkoviti. Bili smo čvrsti zadaj. Oni so igrali z veliko dolgimi žogami, poskušali so nam pobegniti prek (Angela) Corree, malce nas je presenetila postavitev 4-4-2, zato smo morali malce bolj pritiskati z našimi bočnimi branilci, a po prvem golu smo nadzirali tekmo. Po današnji zmagi smo favoriti, to seveda lahko rečete. Dobro nam je šlo, bolje kot drugim. Osredotočeni smo na naslednje tekme, če popustiš psihično, te to lahko drago stane. Moramo nadaljevati tako, to je edina pot do hitrejše osvojitve naslova,« je nadaljeval Ancelotti, ki je poleg dvakratnega asistenta Viniciusa izpostavil tudi učinek hrvaškega veterana Luke Modrića.

»Modrić, tri točke, čvrstost zadaj, nedotaknjena mreža, Courtois, Vinicius ... Veliko je bilo stvari. Modrić je igral spektakularno v vseh pogledih, z žogo, brez žoge, z osebnostjo in karakterjem. Izjemen igralec je,« je bil zadovoljen Ancelotti. Vinicius je dodal, da je Realova sredina igrišča najboljša na svetu, Modrić pa da sploh ne deluje kot 36-letnik.

»Ob teh treh vezistih, ki nadzirajo vse žoge, je tistim spredaj zelo lahko,« je dejal Vinicius, za katerim je že zdaj daleč najboljša sezona v karieri. »Courtois je neverjeten, zame je najboljši vratar na svetu. Nihkoli nisem videl česa takšnega, na tekmah in treningih brani vse. Modrić pa je neverjeten, zdi se, kot da ima 22 let kot najmlajši v ekipi. Z njim je vse zelo lahko. Gotovo je bil najboljši igralec tekme, če bo nadaljeval v tem slogu, bomo dvignili še številne trofeje. Vedno mi svetuje, izjemna oseba je. Casemiro, (Toni) Kroos in Modrić – to je najboljša vezna vrsta na svetu,« je še povedal Brazilec.

Simeone pohvalil igro Reala

Realova zmaga z 2:0 tudi pomeni, da se je Atleticov niz brez zmage na derbijih v domačih tekmovanjih še podaljšal za dodatnih nekaj mesecev. Nazadnje so Oblak in soigralci v prvenstvu slavili v sezoni 2015/16, nato pa so zabeležili le še eno (Pirovo) zmago v ligi prvakov, veliko bolj je odmevala zmaga na derbiju za evropski superpokal.

»Všeč mi je igra Reala,« je s priznanjem presenetil gostujoči strateg Diego Simeone. »V nogometu je učinkovitost najpomembnejša stvar. Madrid je v tem trenutku izjemno učinkovit. Dobijo priložnost in zadenejo. Potem se tekma spremeni, mi smo imeli nekaj priložnosti na začetku drugega polčasa, oni pa so dobro uporabili protinapad in dosegli izvrsten gol, ki je povsem pošteno odločil o zmagovalcu.«