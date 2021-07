Mojster za evrogole: Škendija ni avtsajder

V nadaljevanju preberite:

Kako je Škendija izkoristila težave Vardarja in v nekaj letih postala vodilna sila makedonskega klubskega nogometa. Pogovarjali smo se z nekdanjim trenerjem in vezistom kluba iz Tetova, Artimom Šakirijem, ki so ga v lepem spominu ohranili tudi navijači Gorice. Šakiri pred prvo tekmo kvalifikacij za ligo prvakov med Muro in Škendijo napoveduje težko delo slovenskim prvakom, seveda pa ni šlo brez spominov na njegov najslavnejši trenutek v karieri – gol Angliji neposredno iz kota.