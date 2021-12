Mourinho našel recept za Atalanto in Iličića, Abraham dvakrat v polno

Trener Atalante Gian Piero Gasperini, ki je tokrat Josipa Iličića v boj poslal od prve minute, je pred dvobojem z Romo in slovitim Portugalcem Josejem Mourinhom na klopi sinov volkulje opozarjal, da so Rimljani precej boljša ekipa kot bi morda lahko sklepali ob pogledu na lestvico. Romin napad je Gasperini izpostavil kot »enega najboljših v ligi« in v isti sapi omenil Niccoloja Zaniola in Tammyja Abrahama, prav Anglež pa je bil tisti, ki je že po manj kot minuti načel mrežo Bergamčanov. Ti so se zelo slabo odzvali po podaji v prostor, saj se je otrok londonskega Chelseaja med vsaj trojico čuvajev prebil do kazenskega prostora, nato pa tudi po zaslugi srečnega odboja v visokem loku zatresel mrežo Juana Mussa. To je bil že Abrahamov šesti gol na ravno toliko tekmah v Rominem dresu.

Hitro prejeti zadetek je bil slaba novica za domače, saj je Mourinho tekmo začel v postavitvi 3-5-1-1, ki je nakazovala, da bo Rimljane izredno težko prebiti. Atalanta je v nadaljevanju polčasa resneje zapretila zgolj prek Berata Djimsitija in Duvana Zapate, obakrat je bil na mestu Rui Patricio, nato pa je Roma svoje vodstvo celo podvojila – po protinapadu, s peto je strelca Zaniola na koncu zaposlil Jordan Veretout, je bilo na semaforju že 0:2. Iličić bi nato že v enem naslednjih napadov kmalu zrežiral prvi gol Atalante, a njegove podaje ni uspel bolje izkoristiti Rafael Toloi, čigar poskus je Patricio prisebno ustavil. Že v 34. minuti je Gasperini iz igre potegnil Djimsitija in na zelenico poslal Luisa Muriela, Atalanta je zaigrala s štirimi v zadnji vrsti. Zasluženo znižanje izida so Bergamčani proslavljali v prvi minuti sodnikovega podaljška prvega polčasa, ko je Iličić lepo zaposlil Muriela, čigar hiter strel pa je nesrečno mimo Patricia preusmeril Bryan Cristante.

Angleža dokončala delo v zadnjih 18 minutah

Žal je bil to zadnji prispevek Iličića, saj je Gasperini v drugi polčas krenil brez Kranjčana, ki ga je zamenjal z Ruslanom Malinovskijem. Visoko postavljena Atalanta je pritiskala na vedno globlje vkopane Rimljane, ki pa so do izteka ure igre brez večjih težav držali minimalno prednost. V 68. minuti se je mreža gostov po podaji iz kota Malinovskija sicer še drugič zatresla, a sodniki po pregledu VAR-posnetkov niso priznali zadetka Joseja Luisa Palomina. To je bil znak za prvo Mourinhovo menjavo, Zaniola je nadomestil uzbekistanski zvezdnik Eldor Šomurodov, napadalec reprezentance, ki jo od letošnjega poletja vodi Srečko Katanec. Mourinhovi so zmago potrdili v 72. minuti, ko je po podaji Veretouta s prostega strela domačo mrežo zatresel branilec Christopher Smalling.

Abraham je v 82. minuti pritisnil piko na i visoki zmagi, ko je žogo za hrbet Mussa pospravil po strelu Veretouta in zadel še sedmič na zadnjih šestih tekmah. Znižanju izida sta se v zadnjih minutah približala Malinovskij, ki je z močnim strelom za las zgrešil cilj, in Zapata, ki iz oči v oči s Patriciem ni dobil dvoboja s Portugalcem. Mourinho je z igrišča v sodnikovem podaljšku povlekel Abrahama in Veretouta, junaka dvoboja pa sta dobila glasen aplavz s strani navijačev, ki so v Bergamu pesti stiskali za rimskega prvoligaša.

Atalanta v prvenstvu ni izgubila od 3. oktobra, ko jo je s 3:2 v Bergamu premagal AC Milan, Roma pa je končala niz šestih zmag črno-modrih. Rumeno-rdeči so vknjižili tretjo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih in se na lestvici sobotnim gostiteljem, ki so zaenkrat še tretji, približala na šest točk zaostanka, ob tem pa s tekmo več tudi prehitela peto Fiorentino.