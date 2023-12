Mrtvi tek Reala in Girone, trinajst minut za Šeška z novo pričesko

Vodilni ekipi španskega nogometnega prvenstva Real Madrid in Girona sta bili uspešni v 15. kolu. Katalonci so po preobratu na domačem štadionu premagali Valencio z 2:1, zvezdniki iz prestolnice pa so doma nadigrali Granado 2:0.

Girona je pred katalonskim derbijem z Barcelono naslednji teden znova navdušila. Po neodločenem izidu ta teden z Bilbaom je danes preobrnila zaostanek 0:1 iz 56. minute ter z dvema goloma Urugvajca Christiana Stuanija v 82. in 88. minuti slavila zmago. Z njo je ohranila stik z Real Madridom.

Trener Girone Michel je po tekmi dejal: »Lepo je zdaj, ko pišemo zgodovino, prosim le, da smo enotni tudi, ko pridejo porazi. Zavedati se moramo, da so Real, Barca in Atletico veliko močnejši in da jim ne bomo mogli slediti do konca prvenstva.«

Cristhian Stuani je z dvema goloma priigral zmgo Gironi. FOTO: Lluis Gene/AFP

Real Madrid je na domači zelenici zanesljivo prišel do treh točk. V prvem polčasu je zadel Brahim Diaz (26.), v drugem pa Rodrygo (57.). Madridčani bodo v naslednjem krogu gostovali pri Betisu.

Real in Girona imata po dvanajst zmag, dva neodločena in en poraz. Z 38 točkami sta sedem točk pred madridskim Atleticom, ki ima dve tekmi manj, ter Barcelono ob zaostanku ene tekme. Slednja se bosta jutriob 21. uri srečala v Barceloni.

Peto mesto je utrdil Athletic Bilbao, ki je bil s 4:0 boljši od Rayo Vallecana.

Leipzig le z muko strl odpor novinca

V 13. kolu nemškega prvenstva so nogometaši Leipziga ugnali Heidenheim z 2:1. Priložnost za igro je od 77. minute dobil tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, ki pa se ni vpisal med strelce.

Leipzig je s težavami prišel do treh točk proti novincu Heidenheimu. Čeprav so ves čas prevladovali, si priigrali ogromno strelov, so do zadnjih minut trepetali za poln izkupiček.

Na koncu sta bila zadetka v prvem polčasu dovolj. Pod prvega se je po uspešno izvedeni enajstmetrovki podpisal Lois Openda (v 29. minuti), četrt ure pozneje pa je vodstvo povišal Yussuf Poulsen. Še pred polčasom je Heidenheim znižal in vnesel nekaj nemira v vrste saške ekipe, potem ko je zadel Benedikt Gimber.

Šeško, ki se je predstavil z novo (svetlolaso) pričesko, je za razliko od zadnjega kroga nemškega prvenstva tokrat dobil priložnost v zadnjih 13 minutah. Drugi slovenski nogometaš Leipziga Kevin Kampl je obsedel na klopi za rezervne igralce.

Danec Yussuf Poulsen (desno) je potrdil zmago Leipziga. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Stuttgart je obdržal stik z vrhom, potem ko je z 2:0 premagal Werder iz Bremna. Na domači zelenici, kjer bo svojo uvodno tekmo na evropskem prvenstvu prihodnje leto odigrala Slovenija, sta zadela Deniz Undav (17.) in Serhou Guirassy, ki je bil v 75. minuti natančen z bele točke. Za Guirassyja je bil to na enajsti tekmi 16. prvenstveni gol.

Ne preostalih popoldanskih tekmah je Borussia Mönchengladbach ugnala Hoffenheim z 2:1, s 3:1 pa je bil od Wolfsburga boljši Bochum.

Na lestvici je Leipzig začasno preskočil Borussio iz Dortmunda (24 točk) in je četrti s 26 točkami. Na vrhu sta Bayer (34) in Bayern (32), sledi pa jima Stuttgart (30), ki je odigral tekmo več od vodilnih.

Medtem ko Bayern v tem krogu ne bo igral, bodo nogometaši iz Leverkusna jutri gostili Dortmundčane. Jutri bosta še tekmi Mainz – Freiburg ter Augsburg – Eintracht Frankfurt. Že v petek je Köln v gosteh z 1:0 ugnal Darmstadt.