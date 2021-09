Mura še dvakrat v polno, vzela tri točke

Mura : Kalcer Radomlje 4:2 (2:2) Štadion Fazanerija, sodniki Borošak, Benc, Povšnar.

Strelci: 0:1 Šarić (1.), 1:1 Lotrič (13.), 1:2 Varga (34.), 2:2 Maroša (45.), 3:2 Mulahusejnović (75.), 4:2 Klepač (84.)

Ante Šimundža je vpisal tri točke. FOTO: Blaž Samec

Nogometaši Mure so v zaostali tekmi 5. kroga Prve lige Telemach premagali Kalcer Radomlje s 4:2 (2:2). Zaradi nevihte, močnega dežja in vetra na stadionu Fazanerija v Murski Soboti so 15. avgusta po slabi uri igre prekinili tekmo med Muro in Radomljami. Danes je ta dobila epilog, v dobre pol ure so boljši in odločnejši Sobočani dosegli dva zadetka. Mura je tako prišla do druge zmage v sezoni in je skočila na peto mesto, Radomlje pa so po četrtem porazu predzadnje.Tekma se je pred skoraj tremi tedni za domače začela šokantno; njihova mreža se je zatresla že po 42 sekundah igre.je na drugi vratnici lepo videl, ki mu iz neposredne bližini ni bilo težko žoge potisniti prek golove črte.Vodstvo gostov ni trajalo dolgo. V 13. minuti jeizkoristil lepo podajoin s približno desetih metrov premagal vratarjaČeprav so imeli domači nato še nekaj polpriložnosti in višjo posest žoge, je Kalcer v 34. minuti znova povedel. Po izvajanju kota je bila domača obramba preveč neodločna, žoge ni uspela izbiti iz območje nevarnosti, do nje je prišelin jo s kakih šestih metrov poslal v mrežo.V zaključku prvega dela je imela Mura v razmaku dobre minute dve izjemni priložnosti. Pri prvi je odlično posredoval vratar Šugić, pri drugi pa je bil čuvaj mreže Radomelj brez moči, saj je bil strel Maroše premočan in dovolj natančen. Drugi del se je začel viharno. Ne samo na nebu, saj so Mursko Soboto prekrili črni, deževni oblaki, ampak tudi na igrišču. Po dobrih dveh minutah je Borošak pokazal na belo točko. Najstrožjo kazen je izvedel Maroša, njegov strel po sredini gola pa je vratar Šugić odbil v polje.V 59. minuti je nato sodnik zaradi močnega naliva in posledično že povsem razmočenega igrišča prekinil tekmo. Danes pa so odigrali preostanek obračuna. Uvodne minute preostanka tekme so minile brez posebne nevarnosti na eni ali drugi strani. V 75. minuti pa je udaril novinec v Murinem napadu, ko je unovčil podajoz desne strani za 3:2. Na 4:2 je v 84. minuti povišal, ki je prišel do strela v osrčju kazenskega prostora. Šugića je premagal z nizkim strelom. Klepač je imel lepo priložnost tudi v sodniškem dodatku, toda radomeljski vratar je dobro posredoval.Mura bo v 8. krogu 11. septembra gostila Olimpijo, Radomlje pa dan pozneje Koper.