Muraši se iz Dublina vračajo z velikim remijem

Mura je v uvodnem kvalifikacijskem kolu konferenčne lige dvakrat na kolena položila moldavsko ekipo Sfintul Gheorghe, na prvi tekmi 2. kola pa si je v irski prestolnici izborila lep izhodiščni položaj pred povratno tekmo čez sedem dni v Fazaneriji. Zmagovalca irsko-slovenskega obračuna v tretjem kolu čaka boljši iz bolgarsko-makedonskega dvoboja CSKA Sofija – Makedonija.

St Patrick's Athletic : Mura 1:1 (0:1) Richmond Park, gledalcev 2800, sodniki Barbara, Vella, Spencer (vsi Malta). Strelca: 0:1 – Daku (27.), 1:1 – Forrester (60.); St. Patricks: Anang, Breslin, Brockbank, Redmond, Cotter (od 88. Curtis), Grivosti, O'Reilly, Timmermans (od 64. Lennon), Forrester, E. Doyle (od 81. Owolabi), M. Doyle; Mura: Obradović, Beganović, K. Cipot, Morris, Pucko, Kous (od 85. Ouro), Maruško (od 65. Shabanhaxhaj), Lorbek, Bobičanec (od 90. Klepač), Daku, Petković (od 65. T. Cipot); rumeni kartoni: Pucko, Bobičanec, K. Cipot, Lorbek; rdeči karton: M. Doyle (92.).

Prekmurci so v irski prestolnici uvodoma trpeli in trepetali. Irci so jih uvodoma povsem zasenčili, že v prvi minuti pa se je v lepi priložnosti znašel Barry Cotter, na srečo gostov pa je s šestih metrov streljal prek vrat. Izbranci Damirja Čontale so dolgo časa potrebovali, da so se privadili na agresivno igro gostiteljev. Irci so bili zelo nevarni, v 27. minuti pa so Sobočani nekoliko nepričakovano veselili vodilnega gola, ko je kosovski napadalec Mirlind Daku izkoristil grobo napako domačega branilca Harryja Brockbanka in zadel za 1:0.

Irska prevlada na Richmond Parku je po prejetem golu je malenkostno popustila, v 60. minuti pa je domača ekipa dosegla izenačujoči gol, po podaji Eoina Doyla je zadel Christopher Forrester. V zadnjih tridesetih minutah so 9-kratni irski prvaki še naprej napadali, v 75. minuti pa so zagrozili tudi Sobočani, prodor Žige Kousa po desni strani in njegov strel so domači nogometaši blokirali v zadnjem trenutku.

V končnici tekme se kljub jalovi pobudi St. Patrick's izid ni spremenil.