Na 4010 m višine zdržali en polčas, nato prejeli pet golov

Izjemno nenavadno nogometno tekmo je spremljalo 22.000 navijačev v bolivijskem mestu El Alto, kjer so na tamkajšnjem mestnem štadionu igrali polfinale kvalifikacij za pokal Libertadores, torej južnoameriško različico lige prvakov. Pomerila sta se domači ligaš Always Ready in perujski klub Sporting Cristal. Nič neobičajnega, če ne bi igrali tekme na nadmorski višini 4090 metrov!

To je seveda pustilo posledice. Gostujoči nogometaši so lahko parirali gostiteljem le v prvem polčasu (1:1), v drugem pa so povsem popustili in na koncu izgubili z 1:6. Pomanjkanje kisika, ki ga niso vajeni, je opravilo svoje, zgovorna je bila tudi statistika. Če so gostje v prvem polčasu še držali žogo v svojih nogah 47 odstotkov časa, je to v drugih 45 minutah znašalo le še 35 odstotkov. Če je bilo razmerje strelov na vrata v prvem polčasu 3:2, je bilo v drugem polčasu 5:0, in tako naprej.

Številni mediji so izrazili pred tekmo skrb za perujske nogometaše, toda vodstvo celinske zveze (CONMEBOL) je dovolilo igranje dvoboja. Ljudje imajo namreč pogosto težave z dihanjem že na dobrih 2000 metrih nadmorske višine, mestni štadion v El Altu pa leži 4090 metrov nad morjem. To je seveda posebej težavno pri ljudeh, ki niso prilagojeni na takšne razmere. V prejšnji sezoni Copa Libertadores je moral bolivijski klub igrati tekme v La Pazu, ki leži na »znosnejših« 3650 metrih nadmorske višine. Povratna tekma bo 28. februarja v Peruju.